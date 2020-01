Hashish e spinelli nella cassetta di sicurezza: arrestato dai Carabinieri

Uno spacciatore 60enne è stato arrestato a Nerviano (Mi) dai Carabinieri. L’arresto è stato l’epilogo di un’operazione effettuata dai Carabinieri della Stazione di Nerviano che hanno verificato la veridicità di una segnalazione ricevuta da alcune persone, le quali sospettavano che in via Kennedy avvenisse lo spaccio di stupefacenti.

Con un servizio di osservazione prolungato, i militari hanno potuto individuare la persona, un 60enne del luogo, comprendendo però, dopo aver visto due incontri effettuati sempre allo stesso modo, che la verosimile cessione di stupefacente avveniva non nelle adiacenze dell’abitazione, ma proprio all’interno di un appartamento.

Infatti nei momenti precedenti all’intervento i Carabinieri avevano notato come, dopo aver citofonato al portone di ingresso di un condominio della citata Via, la persona che era sopraggiunta ricompariva all’esterno accompagnata dall’uomo poi rivelatosi lo spacciatore. Anche il secondo incontro notato dai militari avveniva allo stesso modo. Nel giro di mezz’ora, il terzo arrivo ed accesso con successivo accompagnamento all’esterno faceva scattare il controllo.

Fermati i due uomini, il cliente, un 34enne sempre nervianese, veniva trovato in possesso di 5 grammi di hashish che riferiva di aver ricevuto dall’altra persona fermata. Intanto i Carabinieri della Stazione di Nerviano accedevano all’appartamento di quest’ultimo dove venivano trovati, in una cassettina di sicurezza portatile, due “panetti di hashish” di cui uno già diviso in dosi, ed accanto la somma contante di 120 euro, un bilancino di precisione e delle sigarette confezionate con la droga pronte per essere o cedute o utilizzate.

Sono stati sequestrati circa 300 grammi di droga, il denaro e gli oggetti utilizzati per lo spaccio. Lo spacciatore è stato arrestato e in mattinata l’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Milano.