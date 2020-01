Kit raccolta differenziata, la prossima settimana è in piazza Repubblica

Da lunedì 27 è partita in zona Bustecche la distribuzione dei kit dei

sacchi per la raccolta differenziata forniti da Acsm Agam Ambiente, e precisamente in largo Deledda (via Majano / via Osoppo).

Dalle 9 e fino alle 17 di sabato 1° febbraio gli interessati potranno recarsi alla postazione per ritirare la fornitura gratuita per il proprio nucleo familiare.

Per procedere al ritiro, è necessario presentare la lettera personalizzata ricevuta a casa in cui è riportato un QR code che consente la registrazione dell’avvenuto ritiro e la possibilità di delegare terzi, indicandone nome e cognome.

Al quinto anno di distribuzione, i varesini hanno ormai confidenza con le modalità di distribuzione dei kit: a metà del periodo di distribuzione oltre il 43% dei varesini si è infatti già presentato alle postazioni precedenti, alla Schiranna e allo Stadio, dove la consegna si è svolta agevolmente e senza intoppi.

A chi ancora non avesse ritirato il kit, si ricorda la possibilità di ritagliare dalla lettera l’apposito spazio personalizzato in cui l’azienda ha indicato a ciascun utente quali festività del 2020 coinvolgono la sua zona e i conseguenti giorni di recupero.

Terminata questa settimana, la postazione di consegna si sposterà in centro Varese (piazza della Repubblica zona teatro) per concludere la distribuzione con la quinta settimana presso la sede di via Tintoretto.