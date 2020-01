Le storie dei Giorni della merla

Tradizione vuole che gli ultimi giorni di gennaio siano chiamati i “giorni della merla”, i più freddi dell’anno. Ma da dove arriva questa usanza? Cosa significa?

Lo racconteranno i volontari dell’associazione Libro aperto negli incontri promossi assieme alla biblioteca Carlo Cocquio di Cantello e dedicati proprio a “I giorni della merla… e altre storie davanti al camino”.

L’iniziativa è rivolta ai “bambini di ogni età” per coinvolgere grandi e piccini nella magia del freddo e dell’inverno con “gelidi racconti narrati dalle calde voci di Libro aperto”.

L’iniziativa è promossa con il patrocinio del Comune di Cantello in due serate: venerdì 31 gennaio alle ore 20.30 nella biblioteca di via Monastero 7 a Cantello e, in replica, il 28 febbraio, stesso posto stessa ora.