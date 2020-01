Libri per crescere sicuri

Imparare a ragionare con la propria testa, sempre. Sin dalla più tenera età. Questo il senso delle letture che propongo oggi. Il primo vede protagonista un coccodrillo che si smarca dal branco dei propri simili per rispettare i propri sentimenti e in lui si possono riconoscere soprattutto i bambini. Per i ragazzi invece una storia difficile che mette in guardia ragazzi e ragazze dalla tentazione di cercare sempre la l’approvazione degli altri, tanto peggio se attraverso il web.

Guji-Guji

Un giorno un grosso uovo rotola nel nido di mamma anatra. Quando si schiude esce fuori… un coccodrillo!

“Guji-Guji” esclama il piccolo. E questo diventa il suo nome.

Il piccolo coccodrillo è convinto di essere un’anatra finché incontra una banda di coccodrilli cattivi che gli chiedono di portare le anatre al fiume così che loro le possano mangiare per cena.

Guji-Guji si domanda. Chi è veramente lui? Un’anatra o un coccodrillo?

Guji-Guji è la storia di un coccodrillo diverso che ragiona con la sua testa e non si lascia influenzare dagli altri.

Un libro che spiega ai bambini la diversità e l’accettazione di sé. “Guji-Guji” è un albo illustrato. Scritto da Chin-Yuan Chen e pubblicato da Bohem press.

“Guji-Guji”

di Chin-Yuan Chen

Bohem editore – € 15,80

Dark web

Lo aspettavo e finalmente è uscito! Fresco di stampa sono felice di consigliare “Dark web” di Sara Magnoli, giornalista e brava scrittrice di gialli e thriller per ragazzi e per adulti. Un altro capolavoro made in Pelledoca che colpisce dritto al cuore e risveglia le coscienze di ragazzi e adulti toccando un tema spinoso come il revenge porn.

Vesna è un nome falso. Il nome scelto da Eva, 14 anni, per diventare una influencer da milioni di like. Doom Lad è il nome di lui, che non è chi dice di essere. Il web diventa una ragnatela in cui vengono intrappolate le ragazzine: le loro immagini rubate viaggiano nel buio della rete. C’è anche Giovanniboccaccio, il nickname di un ispettore infiltrato nel Dark Web che cerca di salvare le minorenni intrappolate nella rete.

Eva è sul punto di cadere in un baratro senza ritorno ma…

Un thriller ad alta tensione sul lato oscuro del web che consiglio vivamente di far leggere ai vostri figli per metterli in guardia sui pericoli ai quali potrebbero andare incontro con un uso inconsapevole del web.