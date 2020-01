Di Maio lascia la guida del 5 Stelle: “Avanti verso gli stati generali”

Luigi Di Maio si dimette dalla carica di capo politico del Movimento 5 Stelle. «Abbiamo sempre lottato per i cittadini, realizzando gran parte del nostro programma, abbiamo dimostrato di saperlo fare -ha detto durante un lungo discorso-. Trovo sia ingiusto giudicare il M5S prima della scadenza dei 5 anni, tutto si può fare se programmato in modo realistico, serve tempo per sistemare i danni fatti nei tre decenni precedenti».

L’ex leader pentastellato non si risparmia una stoccata agli alleati che hanno voltato le spalle, senza mai nominarli direttamente. «Facile parlare dei problemi, più difficile è risolverli» ha detto per poi proseguire difendendosi dalle accuse di essere stato troppo ingenuo: «Non mi sento tale ma preferisco passare per ingenuo piuttosto che per imbroglione». Di Maio ha poi puntualizzato come alcuni li abbiano fatti apparire litigiosi e disorganizzati proprio perché non potevano farli apparire corrotti.

Prima di concludere, dopo i ringraziamenti a Grillo, Sergio Mattarella, allo staff pentastellato, alla maggioranza e all’opposizione, pensando al futuro che sarà caratterizzato dalla nuova organizzazione basata sui facilitatori regionali, ha messo in chiaro una cosa: «Adesso posso dire di aver portato a termine il mio compito, lascio per favorire la nuova fase, ora con Vito Crimi si proseguirà verso gli stati generali, il movimento deve credere negli italiani e non mollare così come non mollerò io».