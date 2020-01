Masterchef Italia entra nel vivo, Davide Tonetti da Samarate entra nella cucina

Terminate le selezioni per scegliere i 20 migliori aspiranti chef del Belpaese, MasterChef Italia entra nel vivo: nella terza puntata del programma, in onda giovedì 2 gennaio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, inizia infatti la sfida vera e propria.

I 20 concorrenti faranno finalmente il loro ingresso nella cucina di MasterChef e i tre giudici, Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, sono ora pronti a dare inizio alla gara di cui solo uno sarà il vincitore, che si aggiudicherà il titolo nono MasterChef italiano, 100 mila euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il proprio libro di ricette.

Tra di loro, come è ormai noto, un concorrente un po’ anche nostro: Davide Tonetto, che ora vive a Trieste, è di Samarate e ad accompagnarlo al provino che l’ha portato nella più famosa cucina d’Italia sono stati alcuni amici della zona.

La prima prova da affrontare sarà come sempre la Mystery Box, dove i concorrenti dovranno creare un piatto utilizzando tutti o solo alcuni degli ingredienti che troveranno sotto alla temuta scatola. Sarà poi la volta dell’Invention Test, in cui il vincitore della Mystery Box godrà di un grande vantaggio. Come anche il vincitore dell’Invention Test sarà molto avvantaggiato nella prova successiva, tutta da scoprire.

Alla fine della puntata saranno due i concorrenti che dovranno abbandonare il talent culinario, mentre gli altri proseguiranno la loro corsa verso il titolo di nono MasterChef italiano.

Con l’inizio della gara vera e propria, comincia anche MasterChef Magazine, la striscia quotidiana su Sky Uno – alle 19.50 – dove protagoniste sono le ricette preparate dai giudici e dagli aspiranti chef. Tra le puntate speciali, una se ne preannuncia speciale:

I CONCORRENTI DI MASTERCHEF 9

Dopo le prime puntate di selezione, ecco i nomi dei 20 concorrenti in gara per la conquista del premio finale da 100 mila euro e della possibilità di pubblicare il proprio libro di ricette.

Andrea De Giorgi: 23 anni, viene da Lecce ma vive a Milano dove lavora in una gelateria

Annamaria Magi: 55 anni, anche lei di Lecce, professione casalinga.

Mylenis De Las Gordillo Sanchez: 49 anni, commessa, cubana, vive da 18 anni a Camerino

Antonio Lorenzon: viene da Bassano del Grappa, professione art director.

Nicolò Duchini: 29 anni, è di Montepulciano e si occupa di social media e comunicazione.

Marisa Maffeo: 34 anni, vive a Parma, dove ha lavorato come infermiera, ma viene da Castel San Lorenzo, in provincia di Salerno.

Davide Tonetti ha 31 anni, samaratese che vive a Trieste, in questo momento fa il papà a tempo pieno.

Maria Assunta Cassetta ha 53 anni, insegnante, vive a Rapolla in provincia di Potenza.

Giada Meloni: 27 anni, viene da Cornaredo e si occupa di comunicazione.

Luciano Di Marco ha 52 anni, viene da Palermo e fa il geometra.

Francesca Moi: 29 anni, viene da Pisa e lavora in una pasticceria

Domenico Letizia: 36 anni, è di Marcianise, fa l’avvocato ed è co-fondatore di una startup innovativa.

Nunzia “Titti” Borrelli ha 45 anni, viene da Napoli e fa l’estetista.

Maria Teresa Ceglia: 31 anni, consulente finanziaria, è di Cerignola ma vive a Milano.

Rossella Costa ha 48 anni, viene da Catanzaro, imprenditrice.

Giulia Busato: 31 anni, laureata in giurisprudenza, è di Noale, in provincia di Venezia.

Gianna Meccariello ha 29 anni, vive a Bolzano, commessa con la passione del canto

Fabio Scotto Di Vetta: 38 anni, viene da Napoli e fa l’avvocato.

Alexandro Picchietti Fabrizi ha 40 anni, romano, lavora come manovratore di piattaforme aeree

Vincenzo Trimarco ha 65 anni, è un doganalista e vive a Salerno.