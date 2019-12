Masterchef ricomincia con meno America e più Varese

Ricomincia questa sera, 19 dicembre 2019 MasterChef Italia, con una formula che torna alle origini.

Dopo l’addio di Joe Bastianich, l’italiano d’America, i giudici di sono rimasti in tre proprio come nove anni fa, nella prima edizione italiana del format, in onda ora come allora su Sky Uno.

Di quella prima edizione resta solo Bruno Barbieri, ma torna anche Antonino Cannavacciuolo, giudice dalla quinta edizione, nel 2015, e ormai una grande sicurezza per il programma.

Ma soprattutto torna, per il secondo anno consecutivo Giorgio Locatelli, che da Corgeno è volato a Londra per diventare la prima stella Michelin di un ristorante italiano all’estero.

Il cooking show di punta di Sky sarà in onda dalla prima serata del 19 dicembre in poi su Sky Uno e NowTv. Il nono MasterChef italiano, come sempre, vincerà 100mila euro in gettoni d’oro e avrà l’opportunità di pubblicare il suo primo libro di ricette.