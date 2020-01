Giada libera e Davide al pressure: continua la loro avventura a Masterchef

Sebbene a parti invertite – Giada vincitrice del pressure test e Davide sottoposto a un pesante pressure – rispetto alla settimana scorsa, anche il quarto appuntamento ha visto proseguire i due concorrenti delle nostre zone a Masterchef, il cooking show di Sky in onda su Sky Uno al canale 108, su digitale terrestre al canale 455 e in streaming su NOW TV.

I 3 giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli li hanno giudicati per la prima volta in esterna, con un ingrediente meno “misterioso” che per gli altri concorrenti: il riso delle campagne del vercellese.

Ad andarsene, questa volta, sono state l’estetista Nunzia e l’imprenditrice Rossella: la prima tradita da una taglIatella di seppia, la seconda da una ciliegia.

I CONCORRENTI DI MASTERCHEF 9

I 20 concorrenti in gara per la conquista del premio finale da 100 mila euro e della possibilità di pubblicare il proprio libro di ricette.

Andrea De Giorgi: 23 anni, viene da Lecce ma vive a Milano dove lavora in una gelateria

Annamaria Magi: 55 anni, anche lei di Lecce, professione casalinga.

Mylenis De Las Gordillo Sanchez: 49 anni, commessa, cubana, vive da 18 anni a Camerino

Antonio Lorenzon: viene da Bassano del Grappa, professione art director.

Nicolò Duchini: 29 anni, è di Montepulciano e si occupa di social media e comunicazione.

Marisa Maffeo: 34 anni, vive a Parma, dove ha lavorato come infermiera, ma viene da Castel San Lorenzo, in provincia di Salerno.

Davide Tonetti ha 31 anni, samaratese che vive a Trieste, in questo momento fa il papà a tempo pieno.

Giada Meloni: 27 anni, viene da Cornaredo e si occupa di comunicazione.

Luciano Di Marco ha 52 anni, viene da Palermo e fa il geometra.

Francesca Moi: 29 anni, viene da Pisa e lavora in una pasticceria

Domenico Letizia: 36 anni, è di Marcianise, fa l’avvocato ed è co-fondatore di una startup innovativa.

Maria Teresa Ceglia: 31 anni, consulente finanziaria, è di Cerignola ma vive a Milano.

Giulia Busato: 31 anni, laureata in giurisprudenza, è di Noale, in provincia di Venezia.

Gianna Meccariello ha 29 anni, vive a Bolzano, commessa con la passione del canto

Fabio Scotto Di Vetta: 38 anni, viene da Napoli e fa l’avvocato.

Vincenzo Trimarco ha 65 anni, è un doganalista e vive a Salerno.

(USCITA) Nunzia “Titti” Borrelli ha 45 anni, viene da Napoli e fa l’estetista.

(USCITA) Rossella Costa ha 48 anni, viene da Catanzaro, imprenditrice.

(PRIMO AD USCIRE DALLA CUCINA) Alexandro Picchietti Fabrizi 40 anni, romano, lavora come manovratore di piattaforme aeree

(SECONDA AD USCIRE DALLA CUCINA) Maria Assunta Cassetta 53 anni, insegnante, vive a Rapolla in provincia di Potenza.