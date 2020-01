Prima esterna a Masterchef: ce la faranno Davide e Giada?

Quarto appuntamento e due nuove puntate questa sera, 9 gennaio 2020, per il cooking show di Sky in onda su Sky Uno al canale 108, su digitale terrestre al canale 455 e in streaming su NOW TV.

L’appuntamento è come sempre alle 21.15 con i 3 giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli e vede la prima prova in esterna, nella seconda delle due puntate che andranno in onda consecutivamente.

La serata di si aprirà come sempre con la Mystery Box, che permetterà a uno dei concorrenti in gara di guadagnarsi un vantaggio nella prova successiva, l’Invention Test con protagonisti tre piatti dello chef Marco Martini, una stella Michelin per l’omonimo ristorante romano. Tra i concorrenti, ci sarà Davide Tonetti, gallaratese trasferito a Trieste e, per chi legge da più vicino a Milano, anche Giada Meloni da Cornaredo: il primo già lanciato nell’olimpo dei più bravi, la seconda protagonista di un pressure test “da paura” la settimana scorsa, con la tarte tatin di Iginio Massari.

Ce la faranno tutti e due ad arrivare sani e salvi al primo appuntamento con l’esterna? Speriamo per loro di si, perchè il primo protagonista della masterclass “in trasferta” è caro ai lombardi: si terrà infatti nella pianura di Vercelli e il grande protagonista sarà, ovviamente, il riso.

Come sempre, saranno gli ospiti del territorio a giudicare il menù capace di valorizzare maggiormente quest’ingrediente: la brigata vincente eviterà il Pressure Test, al quale si sottoporranno, invece, gli aspiranti chef della squadra perdente.

I CONCORRENTI DI MASTERCHEF 9

Davide Tonetti

I 20 concorrenti in gara per la conquista del premio finale da 100 mila euro e della possibilità di pubblicare il proprio libro di ricette.

Andrea De Giorgi: 23 anni, viene da Lecce ma vive a Milano dove lavora in una gelateria

Annamaria Magi: 55 anni, anche lei di Lecce, professione casalinga.

Mylenis De Las Gordillo Sanchez: 49 anni, commessa, cubana, vive da 18 anni a Camerino

Antonio Lorenzon: viene da Bassano del Grappa, professione art director.

Nicolò Duchini: 29 anni, è di Montepulciano e si occupa di social media e comunicazione.

Marisa Maffeo: 34 anni, vive a Parma, dove ha lavorato come infermiera, ma viene da Castel San Lorenzo, in provincia di Salerno.

Davide Tonetti ha 31 anni, samaratese che vive a Trieste, in questo momento fa il papà a tempo pieno.

Giada Meloni: 27 anni, viene da Cornaredo e si occupa di comunicazione.

Giada Meloni

Luciano Di Marco ha 52 anni, viene da Palermo e fa il geometra.

Francesca Moi: 29 anni, viene da Pisa e lavora in una pasticceria

Domenico Letizia: 36 anni, è di Marcianise, fa l’avvocato ed è co-fondatore di una startup innovativa.

Nunzia “Titti” Borrelli ha 45 anni, viene da Napoli e fa l’estetista.

Maria Teresa Ceglia: 31 anni, consulente finanziaria, è di Cerignola ma vive a Milano.

Rossella Costa ha 48 anni, viene da Catanzaro, imprenditrice.

Giulia Busato: 31 anni, laureata in giurisprudenza, è di Noale, in provincia di Venezia.

Gianna Meccariello ha 29 anni, vive a Bolzano, commessa con la passione del canto

Fabio Scotto Di Vetta: 38 anni, viene da Napoli e fa l’avvocato.

Vincenzo Trimarco ha 65 anni, è un doganalista e vive a Salerno.

(PRIMO AD USCIRE DALLA CUCINA) Alexandro Picchietti Fabrizi 40 anni, romano, lavora come manovratore di piattaforme aeree

(SECONDA AD USCIRE DALLA CUCINA) Maria Assunta Cassetta 53 anni, insegnante, vive a Rapolla in provincia di Potenza.