Per Davide e Giada la sesta serata è stata “una passeggiata”

La sesta serata di Masterchef 9 è partita con una sfida al vertice tra il gallaratese (ma ora triestino di residenza) Davide Tonetti e Giada Meloni, di Cornaredo. In particolare Davide è arrivato a un passo dalla vittoria, interpretando il couscous in un piatto dal nome “Trapani, Trieste, Tokio” che ha ricevuto grandi complimenti da chef Barbieri e l’ha portato per la prima volta tra i migliori.

Davide Tonetti e Bruno Barbieri

Un piatto bellissimo e buono. Però alla fine a vincere è stata Giada, con la sua versione berbera del couscous: una vittoria che le ha permesso di scegliere a chi affidare gli improbabili agrumi presentati nell’invention test, alla fine della prima puntata. Una prova però che è stata fatale a Gianna, caduta su un “limone caviale”.

La seconda puntata della serata è stata a tema esotico: i concorrenti hanno dovuto preparare un matrimonio in stile Bollywood. E, anche qui, Davide e Giada se la sono cavata senza ansie poichè, entrambi membri della squadra rossa, hanno inaspettattamente vinto la sfida, che sembrava nelle mani della squadra blu.

Hanno assistito cosi dalla balconata al pressure test, che ha visto sfidarsi Antonio e Vincenzo, Marisa e Lorenzo, Maria Teresa, Francesca e Fabio. Alla fine, è stato proprio quest’ultimo a soccombere nell’ultima sfida con Maria Teresa, per colpa di una pasta al pesto.

I CONCORRENTI ANCORA IN GARA A MASTERCHEF 9

Annamaria Magi: 55 anni, anche lei di Lecce, professione casalinga.

Mylenis De Las Gordillo Sanchez: 49 anni, commessa, cubana, vive da 18 anni a Camerino

Antonio Lorenzon: viene da Bassano del Grappa, professione art director.

Nicolò Duchini: 29 anni, è di Montepulciano e si occupa di social media e comunicazione.

Marisa Maffeo: 34 anni, vive a Parma, dove ha lavorato come infermiera, ma viene da Castel San Lorenzo, in provincia di Salerno.

Davide Tonetti ha 31 anni, samaratese che vive a Trieste, in questo momento fa il papà a tempo pieno.

Giada Meloni: 27 anni, viene da Cornaredo e si occupa di comunicazione.

Luciano Di Marco ha 52 anni, viene da Palermo e fa il geometra.

Francesca Moi: 29 anni, viene da Pisa e lavora in una pasticceria

Maria Teresa Ceglia: 31 anni, consulente finanziaria, è di Cerignola ma vive a Milano.

Giulia Busato: 31 anni, laureata in giurisprudenza, è di Noale, in provincia di Venezia.

Vincenzo Trimarco ha 65 anni, è un doganalista e vive a Salerno.

I CONCORRENTI GIA’ USCITI

Fabio Scotto Di Vetta: 38 anni, viene da Napoli e fa l’avvocato.

Gianna Meccariello ha 29 anni, vive a Bolzano, commessa con la passione del canto

Andrea De Giorgi: 23 anni, viene da Lecce ma vive a Milano dove lavora in una gelateria

Domenico Letizia: 36 anni, è di Marcianise, fa l’avvocato ed è co-fondatore di una startup innovativa.

Nunzia “Titti” Borrelli ha 45 anni, viene da Napoli e fa l’estetista.

Rossella Costa ha 48 anni, viene da Catanzaro, imprenditrice.

Alexandro Picchietti Fabrizi 40 anni, romano, lavora come manovratore di piattaforme aeree

Maria Assunta Cassetta 53 anni, insegnante, vive a Rapolla in provincia di Potenza.