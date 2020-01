Monte Carlo Historique: al via anche un equipaggio “targato Varese”

Amore per i motori (d’epoca) e passione per alcune delle strade che hanno fatto la storia dell’automobilismo. Con questi ingredienti uniti a una buona dose di intraprendenza, Enrico Regalia e Riccardo Aspesi hanno deciso di partecipare al Rallye Monte Carlo Historique, manifestazione che segue di una settimana il rally moderno (quello che ha visto tra i protagonisti Mauro Miele) e che richiama ogni anno decine e decine di appassionati da tutta Europa.

L’equipaggio varesotto è tra quelli che hanno scelto di partire da Milano e condurranno la più datata tra le vetture iscritte (ben 300) alla edizione 2020 del “Monte” storico: si tratta di una Fiat 1100 del 1954 preparata proprio da Regalia e Aspesi in collaborazione con Luigi Fedeli e Giancarlo Biasuzzi, quest’ultimo ex ottimo rallysta che ha centrato numerosi successi a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta.

Regalia è pilota esperto e ha già alle spalle numerose competizioni di questo tipo; per il più giovane Aspesi invece si tratta di un esordio da navigatore anche se ha all’attivo alcune esperienze nel mondo della regolarità. «Confidiamo che sia una grande avventura: per noi – spiega Regalia – è una prova importante sia sotto il profilo fisico sia per quanto riguarda la vettura che è la più vecchia tra quelle che partecipano. Bello partire da piazza Duomo, perché partire da Milano per Montecarlo è una cosa molto sentita: si guida per 24 ore solo per arrivare all’avvio della gara, poi ci saranno le prove che comprendono anche il celebre Turini. Saremo messi a dura prova, ma è un evento davvero affascinante».