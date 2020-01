Neve o non neve, a Brinzio arriva la Befana dei fondisti

Un anno fa, per rispetto nei confronti degli incendi boschivi che stavano devastando il vicino monte Martica, si fece a meno del falò… ma alla vigilia dell’Epifania 2020 il classico appuntamento con la “Befana del Fondista” di Brinzio tornerà in tutto il suo splendore, compreso il gran rogo benaugurale.

Certo, fin qui la neve ha alquanto latitato, dunque sarà difficile vedere la “vecia” arrivare sci ai piedi. Ma ciò non fermerà la serata a base di divertimento, vin brulè, dolci e calze piene di regali per tutti i bambini, come sempre organizzata dal Centro Fondo Brinzio.

Appuntamento dunque per le 20.30 di domenica 5 gennaio, come sempre nell’area feste del parco comunale “Tonino Piccinelli”, alle spalle del municipio.

Per informazioni tel. 0332 435359, cell. 347 0331560.