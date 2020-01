Offerte gas: come scegliere e come risparmiare? Ecco la guida

Il mondo delle aziende che forniscono gas, dall’arrivo del mercato libero, si è moltiplicato. Esistono tantissime nuove realtà sorte assieme a quelle che esistono già da parecchi anni e questo potrebbe complicare la scelta della migliore opzione di consumo. Il punto è che sulle proposte sono spesso riportate voci difficili da comprendere per i non addetti ai lavori e per il gas le offerte parlano di costi fissi e variabili che, a primo impatto, sono assai complicati da decifrare. Ma è davvero così complicato capire come funzionano le offerte gas? È possibile capire questo mondo risparmiando? Sicuramente sì, ed eccoti i nostri consigli.

Mercato libero e offerte: come orientarsi?

Con il mercato libero è caduto il vincolo di scelta del gestore locale, per cui puoi scegliere autonomamente e liberamente il fornitore che più ti piace. Per la scelta della migliore tariffa dovrai valutare tantissime proposte e richiedere più preventivi. Per evitare grosse perdite di tempo abbiamo sintetizzato il lavoro per te e questo è tutto ciò che dovrai fare per ottimizzare i costi in bolletta. Per prima cosa prendi una bolletta vecchia e leggi cosa riporta la voce rispettivamente al tuo consumo annuo. Questo dato ti serve per capire quanto gas consumi in media e, quindi, ti aiuta a delineare la proposta commerciale più affine alle tue esigenze. A questo punto confronta le varie proposte in circolazione e considera sia i prezzi fissi che quelli variabili. I primi riguardano la fornitura del servizio mentre i secondi corrispondo al prezzo del gas al metro cubo. Si tratta di una serie di costi che ogni azienda stabilisce autonomamente, sempre grazie al mercato libero. Per questo con le due informazioni principali, ovvero consumo annuo e costo al metro cubo saprai meglio dove orientarti per la scelta.

Come scegliere in base al proprio nucleo e allo stile di vita?

Se consumi molto poco perché magari vivi solo e in casa ci sei poco scegli opzioni con le migliori garanzie di tariffa mentre se in casa siete tanti prediligi i pacchetti a costo fisso che sono caratterizzati da una soglia massima oltre la quale il pagamento diventa a consumo. Per risparmiare, inoltre, prediligi sempre la bolletta elettronica con addebito RID istantanteo. Si tratta di un servizio gratuito che non comporta costi aggiuntivi in bolletta per l’emissione della fattura e che ti assicura di pagare sempre in tempo. Le aziende sono solite premiare i clienti virtuosi e questo si traduce sempre in grandi benefici economici per il tuo bilancio.

Sapevi del bonus GAS 2020?

Infine dai un’occhiata al cosiddetto Bonus Gas e tieniti informato sugli sviluppi. Con la nuova legge di Bilancio 2020, infatti, è stato introdotto un importante sconto per le famiglie a basso reddito. Lo sconto sarà conferito presentando l’attestazione ISEE presso il proprio comune di residenza. A questo documento dovrai aggiungere la specifica domanda che è reperibile sempre presso il Comune. Lo sconto è riservato esclusivamente a famiglie con ISEE inferiore a 7500 euro e a nuclei familiari con più di tre figli a carico il cui ISEE non superi i 20.000 euro. Per chi usufruisce di riscaldamento autonomo lo sconto viene erogato direttamente sulle 12 bollette successive alla presentazione e accettazione della domanda. Per chi paga il riscaldamento condominiale il bonus viene erogato in unica soluzione mediante bonifico domiciliato da riscuotere presso l’ufficio postale più vicino a casa.