Oltre 50 posti letto in più per fronteggiare l’influenza

Oltre 200.000 euro all’Asst Sette Laghi e 185.000 alla Valle Olona. È quanto otterranno le due aziende ospedaliere per il piano di “sovraffollamento per l’influenza”.

I fondi ulteriori sono stati distribuiti da Ats Insubria su indicazione di regione Lombardia per attivare letti temporanei necessari ad alleviare la pressione sui pronto soccorso in vista degli accessi nel periodo dell’influenza.

La misura, giunta al terzo anno, prevede, in concreto, che si aprano letti per subacuti fino a fine marzo.

Le strutture disponibili sono: la Multimedica con sede a Castellanza che mette a disposizione 8 posti letto;

la Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piero Borghi di Brebbia che aprirà 5 posti letto;

la Casa di Cura Privata Le Terrazze a Cunardo con 5 posti letto,

la Fondazione Molina a Varese che attiva 5 posti letto;

gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Tradate che mettono a disposizione 8 posti letto.

L’ASST Valle Olona procederà ad attivare apposite convenzioni per un totale di n.12 posti letto tecnici subacuti, mentre la Sette Laghi ne attiverà 19.

A seconda della gravità della situazione epidemica, la Sette Laghi potrà attivare convenzioni sino a un massimo di 29 letti subacuti mentre la Valle Olona potrà contare su un massimo di 22 letti.

L’impegno economico totale per ATS Insubria ammonterà a € 545.217,25, suddivisi tra: ASST Lariana: € 150.000,00; ASST Sette Laghi: € 201.350,00; ASST Valle Olona: € 185.134,00.

I restanti 8.733,25 euro verranno accantonati in vista di eventuali ulteriori necessità di riconoscimento delle voci di costo sostenute dalle ASST per il temporaneo ampliamento di letti subacuti.

L’influenza non ha ancora raggiunto il picco massimo di contagio previsto per fine mese, anche se il numero di ammalati, con la ripresa di scuole e attività, è previsto in crescita.