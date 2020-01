Open day al nido comunale

Sabato 8 febbraio dalle 9,30 alle 13,00 l’asilo nido del Comune di Luino in vi Forlanini aprirà le porte alle mamme e ai papà che desiderano conoscere l’ambiente completamente ristrutturato e il personale impegnato all’accoglienza.

Disponibilità e grande professionalità sono le caratteristiche di questo Nido che da oltre cinquant’anni è supporto e punto di riferimento per le famiglie luinesi.

Ispirato al Metodo Montessori, l’Asilo Nido di Luino offre un ambiente ricco e stimolante che garantisce al bambino un corretto e completo sviluppo psico-fisico.

“Il personale educativo sarà lieto di conoscervi e di soddisfare le vostre richieste. – afferma l’Assessore Caterina Franzetti – Quest’anno troverete ad accogliervi anche alcuni genitori dei piccoli che già frequentano il nostro Nido che si sono resi disponibili quali testimoni del percorso offerto alle famiglie.

I bambini presenti potranno svolgere attività di manipolazione, pittura, vita pratica. Il Comune di Luino è lieto di offrire un piccolo segno ai bambini presenti”.

Dopo l’Open-Day la Coordinatrice e le Educatrici resteranno disponibili, previo appuntamento, ad accogliere per una visita degli spazi del Nido i genitori interessati.

L’ Asilo Nido del Comune di Luino è un servizio rivolto ai piccoli dai tre mesi ai tre anni; esso si pone come comunità educante che, in un clima di rispetto e collaborazione, offre un’ esperienza di incontro, crescita e scambio per i bambini e le loro famiglie.

Attraverso il piacere di fare, il bambino viene reso protagonista del suo percorso di crescita e di conquista dell’autonomia.

Gli ambienti del Nido sono studiati a misura del bambino: accoglienti, organizzati e ordinati forniscono stimoli e risposte alle molteplici esigenze dei piccoli che accolgono.

Il personale educativo organizza tempi, attività, routine avendo come obiettivo il benessere del singolo. La regolare scansione della giornata consente ai bambini di orientarsi a livello temporale predisponendoli al piacere del fare in autonomia.

Fulcro della vita del Nido è il gioco. Le educatrici pensano e strutturano le varie proposte in base alle diverse fasce di età dei piccoli; questo consente loro di approcciarsi ad attività stimolanti e gratificanti che ne promuovono lo sviluppo a 360 gradi.

Fondamentale è lo scambio continuo con le famiglie con le quali si instaura un’alleanza educativa: scambi quotidiani, colloqui individuali, incontri di gruppo, nutrono e arricchiscono il percorso del bambino rendendo significativa l’intera esperienza.