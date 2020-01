“Il pane nella credenza“, il libro di Raffaella Mattana si presenta

Venerdì 17 gennaio ore 21.00 in sala Polivalente a Cuveglio in piazza Marconi 1, presentazione del libro “Il pane nella credenza“ di Raffaella Mattana: il 20% del ricavato della vendita del libro verrà devoluto per aiutare la Lilt sezione Valcuvia.

Raffaella Mattana è nata a Luino nel 1971, il giorno di Natale e la scrittura per lei rappresenta una passione fin dalla infanzia. Ama scrivere di getto, su facebook, perché «scrivere è come dipingere , si fa nel momento in cui si ha l’estro, senza pensarci troppo. Il pittore fissa con colori e forme il suo pensiero su una tela, io fossilizzo i ricordi su un piccolo schermo del telefonino e invio. Condivido virtualmente un ricordo con gli amici di infanzia e con chi ha voglia di sentire storie, leggende e racconti molti dei quali sulla Valcuvia».

«Mi piace pensare di essere una “ricordatrice di ricordi”, far rivivere chi ha saputo tramandarmi oralmente le avventure della propria vita, in particolare le mie nonne Angela e Apollonia, ma anche svariati anziani di Arcumeggia o di Cuveglio. Raccontare per me è smuovere nella mia anima le sensazioni che quando ero piccina non sapevo ben identificare ma che adesso hanno preso corpo».

«Mi piace condividerle ed emozionare. Ho partecipato a due concorsi letterari e sono stata selezionata. Il primo si intitola “La pulonia“, in Racconti Lombardi di Historica edizioni, l’altro “Fate e gnomi”, in Racconti d’ estate sempre di Historica edizioni. Questo mio libro si intitola invece “Il pane nella credenza“ di LIBRITASCAEDIZIONI, Antonio Rizzo editore.