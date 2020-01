Pedalare per dare una speranza

Grande successo per la maratona di spinning benefica “pedAILiamo“ a favore di AIL Varese Onlus di domenica 12 Gennaio presso la palestra Gymnic di Induno Olona, 80 atleti sono saliti in sella per far sentire la loro vicinanza ad AIL Varese nella lotta alle Leucemie, Linfomi e Mieloma.

Galleria fotografica La grande maratona di spinning 4 di 5

Presente anche il presidente di AIL Varese Cristiano Topi che ringraziando gli organizzatori e i responsabili della palestra ha dato importanza alla destinazione dei fondi che verranno destinati ai reparti di Ematologia negli ospedali di Circolo di Varese e di Busto Arsizio.

In questa occasione sono stati raccolti € 1200 . In sala erano presenti anche 3 atleti speciali Stefano ex paziente, Walter e Gabriele in cura che hanno voluto dare un messaggio di speranza ai tanti ammalati che si stanno curando nei nostri ospedali.

Ail ha dato appuntamento ai tanti ciclisti presenti al prossimo evento sportivo la RANDOAIL organizzata, in collaborazione con ASD Compact Team il 27 di settembre 2020.