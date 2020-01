“Performarsi”: si completa la formazione di Aime

E’ stato presentato questa mattina, 8 gennaio 2020, nella sede di Aime “Performarsi“, il nuovo Istituto di Formazione realizzato dall’associazione in partnership con Maximus, grande azienda statunitense che eroga servizi al lavoro e formazione alle imprese.

Il progetto fornirà agli associati percorsi formativi mirati e orientati alla crescita e alla generazione di valore personale e professionale dei dipendenti e «Nasce dalla forte volontà dell’Associazione Imprenditori Europei e di Maximus, che hanno deciso di siglare un accordo strategico per formare gli imprenditori di oggi e del futuro – spiegano in Aime – Non una semplice convenzione o incarico, ma un vero e proprio soggetto organizzativo ed operativo».

Obiettivo dell’Istituto di Formazione per le Imprese Performarsi è la promozione di attività formative finalizzate ad aiutare l’individuo a conoscere le proprie risorse e a valorizzare le proprie capacità: «Siamo felici di aver trovato in Maximus un partner professionale importante che ci consentirà di arricchire con nuovi e qualificati servizi il sostegno che quotidianamente offriamo alle imprese associate – ha commentato Armando De Falco, presidente di Aime – . La serietà, la puntualità e l’innovazione di Maximus ci hanno convinto e spinto in poche settimane a dar vita all’accordo quadro con loro, che completa il nostro bagaglio di servizi innovativi ed a portata di clic che le nostre imprese da oggi, potranno trovare presso la sede di Viale Valganna».