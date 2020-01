I Perturbazione presentano (Dis)amore. Con loro Francesco Montanari

(Dis)amore, è il nuovo lavoro dei Perturbazione, l’ottavo disco di studio, che verrà pubblicato il 20 marzo 2020 da Ala Bianca Records e si presenta come un concept album lungo 23 canzoni sulla impossibile definizione dell’amore e del suo contrario.

I Perturbazione presenteranno l’album dal vivo in tre eventi speciali e con un ospite eccezionale, l’attore Francesco Montanari, che li accompagnerà sul palco dando voce alle parole di scrittori italiani che hanno raccontato i sentimenti narrati nel disco. Saranno venerdì 15 maggio alla Santeria Toscana 31 di Milano, sabato 16 maggio a Torino presso Le Music Hall data in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro – Torino 2020 e lunedì 18 maggio a Roma presso il Teatro Sala Umberto.

L’occasione sarà doppiamente speciale perché al quartetto torinese si affiancherà anche Lele Battista, in veste di polistrumentista, inaugurando così la collaborazione che lo vedrà impegnato sui palchi perturbati nel successivo tour estivo della band. I biglietti per i tre eventi saranno da oggi disponibili in prevendita.