Pm10 finalmente sotto il limite, ma Ambiente Saronno Onlus sta allerta

Dopo sei giorni di fila di superamento del limite di 50 microgrammi per metro cubo di Pm10 nell’aria consecutivi, finalmente un po’ di vento nella giornata di domenica 19 gennaio ha consentito all’aria di migliorare un po’.

La centralina Arpa di Saronno ha infatti fatto registrare quota 38 nella giornata di domenica.

C’è poco da festeggiare, però. A rilanciare l’allarme sullo stato dell’aria saronnese è il circolo locale di Legambiente, Ambiente Saronno Onlus, che commenta: «I primi 12 giorni sui 35/anno, limite indicato per mantenere una situazione accettabile per la nostra salute e per non incorrere nelle sanzioni UE, ce li siamo giocati – commentano gli ambientalisti -. La cosa preoccupante è soprattutto la continuità dei giorni di sforamento. Negli anni sono stati presi provvedimenti, ma è necessario fare ancora di più».