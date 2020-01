Rapinata in casa in via Roma

Rapina in un’abitazione ieri pomeriggio in via Roma, a Vedano Olona. Attorno alle 18.30 una donna anziana ha aperto ad una persona che ha suonato il suo campanello con insistenza. Un ragazzo è entrato ed ha intimato alla signora di consegnargli tutto il denaro che aveva. La donna, spaventata, ha obbedito e il giovane se n’è andato.

La casa è provvista provvista di telecamere e i filmati sono stati consegnati ai Carabinieri per le indagini.

La raccomandazione, diffusa anche dai gruppi di controllo del vicinato attivi nel territorio comunale, è quella di non aprire mai a sconosciuti e di avvisare le forze dell’ordine. Una raccomandazione da fare in particolare alle persone anziane e fragili.