«Non riuscivo a fare il 100 per cento, e ho preso la decisione, sofferta, ma ponderata, di rinunciare». Fabrizio Parini, 38 anni, sposato e con due figli ha rassegnato sabato scorso le sue dimissioni da sindaco di Masciago Primo, paese di poche centinaia di persone nel cuore della Valcuvia.

Un centro sportivo, un bar, una chiesa e il comune: si tratta di una piccola comunità dove dopo dieci anni di amministrazione di Vincenzo Maffei, sindaco per due mandati, si arrivò non senza difficoltà alla quadra per il nome del nuovo sindaco da presentare alle elezioni della primavera 2019. Scelta che ricadde appunto su Parini, alla prima esperienza amministrativa.

Ed è proprio questa la motivazione che lo ha spinto sabato scorso a rassegnare le dimissioni di fronte ai componenti dell’intero gruppo “Masciago per primo” (unico gruppo in consiglio comunale), dimissioni formalizzate lunedì. «Sì, mi sono accorto di non riuscire più a calibrare gli impegni amministrativi con quelli professionali, così ho optato per un passo indietro».

Parini è libero professionista e ha uno studio di geometra in paese. Cosa succederà ora? «Stiamo cercando un nome per il mio sostituto», conclude il sindaco uscente , «siamo in tempo per andare al voto in primavera».