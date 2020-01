Solai e solette delle scuole, arrivano i contributi del Miur

A quattro anni di distanza dalle richieste il Ministero dell’Istruzione ha ripartito i fondi (in tutto 40 milioni di euro) per indagini su solette e solai delle scuole.

A Busto Arsizio e in Valle Olona sono state premiate quattro realtà in tutto. Un contributo da 10000 euro è andato al liceo Crespi (per un progetto da 15 mila), 10.000 euro sono stati assegnati all’Ite Tosi per un progetto da 11 mila euro, l’isis Facchinetti di Castellanza ha ottenuto un contributo da 10.000. Tra le scuole primarie ad ottenere fondi è stata la scuola di Solbiate Olona con 2200 euro.