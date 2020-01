Sport in diretta: Openjobmetis – Allianz e Merano – Mastini

Domenica ricchissima di sport per gli appassionati della provincia di Varese. Openjobmetis in campo a Masnago dalle ore 17 contro l’Allianz Trieste mentre dalle 18 i Mastini dell’hockey su ghiaccio si giocheranno la Coppa Italia a Merano contro i padroni di casa. Aggiornamenti in tempo reale anche per Chieri – UYBA di pallavolo sempre dalle 17. Seguite e commentate le gare all’interno del liveblog di VareseNews: per intervenire potete scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn o #varesetrieste o #meranovarese su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.