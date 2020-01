Sterpaglie in fiamme: intervengono i vigili del fuoco

(immagine di repertorio)

Cenere e odore di bruciato. Segnalazioni sono arrivate questa sera, dopo le 20.30 da Arcisate dove il fenomeno è stato rilevato in zona stazione.



Dovrebbe trattarsi di alcune sterpaglie in un campo. I vigili del fuoco son intervenuti con una squadra e hanno messo sotto controllo il rogo. In corso ulteriori verifiche