Vanessa Bryant: “Non ci sono parole per descrivere il nostro dolore”

Vanessa Bryant ha rotto il silenzio e ha pubblicato un post su Instagram per ringraziare chi in questo momento sta dimostrando affetto a lei e alle sue figlie. La Mamba Sports Foundation ha aperto un fondo per supportare le altre famiglie rimaste vittima dell’incidente in elicottero.

Ecco il testo del post della moglie di Kobe Bryant:

“Io e le mie ragazze vogliamo ringraziare le milioni di persone che ci hanno dato supporto e amore durante questo momento orribile. Grazie per tutte le preghiere. Ne abbiamo sicuramente bisogno. Siamo devastati dall’improvvisa perdita del mio adorato marito Kobe, fantastico padre dei nostri figli, e della mia bella e dolce Gianna, una figlia adorabile, premurosa e meravigliosa, e straordinaria sorella di Natalia, Bianka e Capri.

Siamo anche distrutti per le famiglie che hanno perso i loro cari domenica e condividiamo il loro dolore.

Non ci sono parole per descrivere il nostro dolore ora. Mi conforta il pensiero che Kobe e Gianna sapessero entrambi di essere amati profondamente. Siamo stati incredibilmente fortunati ad averli avuti nella nostra vita. Vorrei fossero qui con noi per sempre. Sono stati le nostre meravigliose benedizioni che ci hanno portato via troppo presto.

Non sono sicura di quello che ci riserverà la vita, perché è impossibile immaginare cosa sarà senza di loro. Ma ci svegliamo ogni giorno cercando di farcela a continuare, con Kobe e Gigi ad illuminarci la via. Il nostro amore per loro è infinito, incommensurabile. Vorrei poterli abbracciare, dargli un bacio. Averli qui con noi, per sempre.

Grazie per aver condiviso con noi il vostro dolore e il vostro supporto. Vi chiediamo il rispetto e la privacy di cui avremo bisogno per proseguire in questa nuova realtà.

Per rendere onore al Team Mamba, una seconda famiglia per noi, la Mamba Sports Foundation ha aperto un fondo MambaOnThree per supportare le altre famiglie colpite da questa tragedia. Per donare, vi chiediamo di andare su MambaOnThree.org. Per mantenere invece vivo il ricordo di Kobe e Gianna e il loro impegno nello sport giovanile, vi preghiamo di visitare MambaSportsFoundation.org. Grazie tanto per il supporto nelle vostre preghiere, e per aver amato Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri e me”.