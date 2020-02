Un canestro per Kobe, anche ad Arsago Seprio

Ricordare Kobe Bryant nel modo che avrebbe preferito: giocando a basket. Domenica 2 febbraio, in tutta Italia si terrà #OneLastShot, un’iniziativa per commemorare l’eterno 24 dei Lakers sui campi di basket. In provincia di Varese, sarà al Verri di Busto Arsizio e anche ad Arsago Seprio, alle 15 all’oratorio di via Magenta.

Sono passati pochi giorni da quando il mondo dello sport – e non solo – è stato scosso dalla notizia della morte di Kobe Bryant e della figlia Gianna. Un campione che ha lasciato un segno indelebile nella storia dello sport, e che ha portato tante persone in tutto il mondo ad aggregarsi per ricordarlo sui campetti. Ovviamente anche in Italia, il paese che ha dato tantissimo al Black Mamba; il paese dove ha vissuto sette anni della sua infanzia e che non ha mai dimenticato. Gli appassionati ricorderanno i suoi insulti in italiano ai compagni di squadra spagnoli, come Pau Gasol, con la sua inconfondibile ironia.