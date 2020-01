Il Varesotto e la Marcialonga, un legame che non passa di moda

La Marcialonga che ogni anno si snoda tra le valli di Fiemme e Fassa è senza dubbio la più affascinante gara italiana di sci nordico, con quei 70 chilometri che la rendono una vera maratona delle nevi sull’esempio della celebre Vasaloppett che si disputa in Svezia. La prova, giunta ormai alla 47a edizione, richiama ogni anno tanti appassionati degli sci stretti che giungono da diverse regioni e da molti Paesi stranieri.

Galleria fotografica I fondisti varesotti alla Marcialonga Story 2020 4 di 8

La vittoria è andata alla Norvegia sia in campo maschile sia in campo femminile con Tore Bjoerseth Berdal e Kari Vikhagen Gjeitnes. Tra gli uomini, in particolare, il dominio è stato incontrastato con cinque norvegesi nelle prime cinque posizioni e nove tra i migliori dieci con il solo svedese Holmberg al sesto posto. Gara, quella di domenica 26, resa durissima dallo stato della neve: le alte temperature hanno in parte rovinato il manto bianco mentre una “spolverata” di fiocchi caduti nella notte ha ulteriormente rallentato il percorso.

Al via, tra i 7.000 partenti, anche un drappello di atleti dalla provincia di Varese capeggiati dall’esperto Sabino Maffei, che ha chiuso in 988a posizione assoluta ma è stato il terzo classificato della sua categoria, quella degli uomini di oltre 70 anni (l’anno scorso la vinse). In questo articolo troverete i risultati degli sciatori tesserati nei nostri club (unica ricerca possibile) o che erano già in gara nel 2019: se ci fossero altri varesotti al traguardo, segnalateci la loro presenza con una e-mail all’indirizzo sport@varesenews.it.

Sabato 26 si è invece svolto “l’antipasto”, ovvero la Marcialonga Story, evento collaterale della gara principale aperta ad atleti con attrezzatura datata, precedente al 1976. In questo caso, gli sciatori hanno “spinto” su un percorso ridotto di 11 chilometri tra il Centro del Fondo di Lago di Tesero sino al traguardo di Predazzo. In questo caso i varesotti al via, sei, sono sfilati con uno striscione esposto durante la gara, fieri della propria provenienza: c’era infatti scritto “I fondisti seniores del Varesotto”. Le foto sono inviate da loro

Tutti hanno raccolto tantissimi applausi dal folto pubblico presente che ha seguito con calore la manifestazione. Tra i più acclamati il mitico Artino Rosso, gallaratese di classe 1932, per tanti anni al via della gara principale. Artino ha solcato la pista della Marcialonga “evocativa” con la solita determinazione, vero testimonial da decenni dello sci di fondo e della gara trentina che si snoda tra le valli dolomitiche. Dopo i nomi dei classificati alla Marcialonga da 70 Km, trovate i nomi dei seniores.

MARCIALONGA 70 KM

988) Sabino MAFFEI – Sci Nordico Varese – 4h19’21”

2.192) Marco OLDANI – Sci Nordico Varese – 5h19’54”

2.629) Luigi VIGEZZI – Sci Club Cunardo – 5h42’50”

2.825) Emiliano CERANA – Sci Club Cunardo – 5h53’30”

3.122) Andrea TACCONI – Fly Ski Borno Croced. – 6h09’55”

3.177) Vittorio ARISTARCO – Sci Club Marcialonga – 6h12’47”

3.340) Andrea SOTTOCORNO – Sci Cai Gallarate – 6h21’35”

3.424) Giorgio GOI – Sci Nordico Varese – 6h26’10”

4.279) Filippo CERANA – Sci Club Cunardo – 7h27’41”

4.629) Laura BRUNELLO – Cai Germignaga – 8h02’02”

4.843) Manuela BRUNO – Atletica Verbano – 8h32’02”

5.250) Matteo INTERMITE – Sci Club Gallarate – 9h34’44”

Non classificati: Massimo Botta (Sc Gallarate), Federico Fardelli (Sc Cunardo)

MARCIALONGA STORY

Giuseppe BENECCHI

Bruno FOLLADOR

Fausto MENEFOGLIO

Luigi MILLEFANTI

Angelo MORISI

Artino ROSSO