“Il vero benessere è la condivisione”: grande affluenza alla conferenza su Janusz Korczak

Cavaria con Premezzo ha celebrato la Giornata della Memoria con una conferenza incentrata sulla figura del medico Janusz Korckak, organizzata dal comune in sinergia con l’associazione culturale In-contro.

Tanta la partecipazione per scoprire, attraverso le parole di Anna Basso e di Dario Arkel, il pedagogo e scrittore ebreo fondatore della Casa dell’orfano che non abbandonò mai “suoi” bambini, tanto che li accompagnò al loro destino di morte quando vennero deportati dal ghetto di Varsavia al campo di concentramento di Treblinka.

«Anna Basso nel suo intervento ha raccontato la vita e la storia di Janusz Korczak. Dario Arkel nel presentare il suo libro Il bambino Vitruviano ha sviluppato la riflessione su tempo e spazio: il tempo degli adulti è intriso di competizione, di intolleranza, di incapacità di condividere. Uno spazio-tempo proteso all’avere, al possesso, al proprio profitto. Il vero benessere è, al contrario, condividere l’altro per essere insieme condivisi. Il messaggio profondo è quello che nella condivisione non si rischia la semplificazione di pensieri e azioni, quella semplificazione che non ci apre all’altro, ci chiude nel nostro privato. È la malattia del nostro tempo, da cui nasce l’intolleranza, l’indifferenza e l’imposizione. La proprietà privata appartiene all’adulto, la proprietà dell’amore è altro», spiegano Santino e Veronica Farinella, di In-contro.

«Abbiamo il dovere attraverso la conoscenza, la comprensione e la condivisione di credere che la proprietà del cuore possa trionfare per il benessere comune. La giornata della memoria è anche questo», continuano i due.

«L’Associazione In-Contro ringrazia i partecipanti, coloro che hanno collaborato affinché l’evento avesse l’esito straordinario che ha avuto, l’amministrazione comunale che ha patrocinato l’iniziativa. Un grazie a Dario Arkel e ad Anna Basso per l’interesse suscitato intorno alla vita, alle opere e al pensiero profondo che Janusz Korczak ha lasciato all’umanità».