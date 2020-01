A Cavaria con Premezzo una conferenza su Janusz Korczak per la Giornata della Memoria

Una conferenza per conoscere o approfondire Janusz Korczak, pediatra polacco di origini ebree che nel 1911 fondò a Varsavia la Casa degli orfani, un orfanotrofio gestito dai bambini. Come saggista pubblicò nel 1929 Il diritto del bambino al rispetto, mentre scriveva periodicamente sul “Viaggiatore”, trattando temi pedagogici e di educazione infantile. Fu il primo educatore a parlare dei diritti dell’infanzia. Lavorò inoltre alla radio: nel corso della trasmissione Le piccole conversazioni del vecchio dottore rispondeva alle domande di genitori e educatori.

Nel 1942 Korczak, insieme a tutti i bambini del ghetto di Varsavia, venne deportato nel campo di sterminio di Treblinka. Korczak è passato alla storia per il suo coraggio e per la sua vicinanza ai bambini fino all’ultimo istante: infatti, gli ufficiali tedeschi, che riconobbero immediatamente Korczak alla fine del corteo dei bambini ben vestiti, cercarono di dispensarlo da quel destino vista la sua notorietà. Il dottore, però, rifiutò la “clemenza” e decise di seguire i suoi bambini.

L’appuntamento “La tragedia della Shoah: satira di Janusz Korczak“, patrocinato dal comune e dall’associazione In-contro, è per sabato 25 gennaio, ore 17.30, nella sala civica di via Ronchetti. La conferenza sarà presentata dalla pedagogista e saggista Anna Basso, interverrà come relatore Dario Arkel, pedagogista e docente.