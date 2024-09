“Semplicemente Mia”, le canzoni di Mia Martini in uno spettacolo live a Santo Stefano

[Disegno opera dell’artista Antonella Valdemarca]

Sabato 7 settembre alle ore 21 presso il campo sportivo dell’oratorio di Santo Stefano, in via Aldo Moro, in occasione dei festeggiamenti per la Madonna della Cintura, è in programma il concerto

SEMPLICEMENTE MIA

omaggio al talento indimenticato di Mia Martini.

Sul palco si esibirà la voce di Cristina Trotta, accompagnata da Fausto Gasberti al basso, Gianni Chiarello e Gianni Digilio alle chitarre, Sandro Zampieri al pianoforte e al synth, Silvano Ferro alla batteria e Giulio Giovinazzo al mixer.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati della cantante – scomparsa nel 1995 a Cardano al Campo – e delle sue canzoni.