Via al corso di sci a Domobianca

Via al corso di sci alpino e snowboard organizzato dallo Sci Club Assi a Domobianca. Una località facile da raggiungere e con pista per ogni età e per ogni tipo di atleta, che sia principiante oppure esperto.

Queste le date: 11 gennaio, 18 gennaio, 25 gennaio, 1° febbraio, 8 febbraio con gara di fine corso.

Come negli anni precedenti il corso si terrà il sabato pomeriggio a Domobianca, stazione ideale per chi vuole avvicinarsi allo sci: si raggiunge con una sola ora di pullman e grazie alla convenzione che l’Assi ha stipulato con i gestori, gli skipass hanno prezzi agevolati.

Per i ragazzi fino alla quinta elementare che non hanno mai sciato, le ore di lezione saranno gratuite.

Verranno organizzati anche corsi per chi vuole avvicinarsi all’agonismo.



Per informazioni rivolgersi allo Sci Club Assi in Via Mosterts 8/10 a Somma Lombardo il martedì dalle 21 alle 23 e venerdì dalle 21 alle 23.

Oppure telefonando al 331 77 53 680