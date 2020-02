22 corse verso il Piede d’oro

Il Podismo sportivo del Varesotto a.s.d. ha presentato, nella sede Eolo a Busto Arsizio, per il 38° anno il calendario delle manifestazioni organizzate dalle società aderenti al Piede d’oro.

Le corse podistiche previste e valide per il campionato “Piede d’oro” sono 22, comprese le 4 nuove tappe del 2020: Cardano al Campo, Mezzana di Somma Lombardo e le due corse a Varese (Sacro Monte e Varese city run). Lo scopo principale dell’associazione è quello di promuovere lo sport premiando a fine anno i soci iscritti e partecipanti alle gare in calendario, secondo la classifica dei piazzamenti ottenuti anche con un minimo di presenze alle manifestazioni. Le manifestazioni comprenderanno sia la gara competitiva sia quella non competitiva.

La premiazione degli atleti avverrà il 15 novembre e si terrà nella sala consigliare del comune di Varese.

Oltre al calendario delle gare 2020, il regolamento per gli atleti e le società, sono state presentati anche nuovi metodi per affiancare gli atleti al meglio. Tra le nuove idee, il progetto Kratos che ha necessitato quasi un milione di euro per dare vita alla produzione dei nuovi prodotti totalmente made in Italy e made in Busto Arsizio: «Questo perché ho capito l’importanza di un regime alimentare sano ed equilibrato; è un peccato che la buona alimentazione non viene insegnata a scuola» ha spiegato Luca Spada, padrone di casa Eolo, e ha continuato: «Uno dei problemi più grandi della società è proprio la cattiva alimentazione, quindi Kratos non si limiterà a vendere barrette proteiche, ma ha l’obiettivo di accompagnare gli atleti nei loro allenamenti al meglio».

Il nuovo progetto prevede anche un premio, il “Premio Kratos” di 1000 euro di prodotti per l’integrazione sportiva che verrà donato tramite sorteggio. Il ringraziamento del presidente Sergio Castagna è andato a tutti gli sponsor, riponendo la fiducia in un 2020 di traguardi: «Speriamo sia un anno ancor più soddisfacente del 2019». Ulteriori informazioni sul regolamento delle corse le trovate su www.piededoro.info oppure tramite mail piededorovarese@gmail.com .