Al “giovedì del benessere culturale” arriva il navigatore Ulisse

Dopo il viaggio introspettivo-emozionale alla scoperta della nostra mente, proseguono a Ferno “I giovedì del benessere culturale” proposti dall’amministrazione comunale – assessorato alla Cultura. In particolare, a partire dal 13 febbraio sarà la volta di una serie di incontri dedicati alla letteratura di Dante (giovedì 13 febbraio), di Leopardi (giovedì 20 febbraio) e di Gabriele D’Annunzio (giovedì 5 marzo).

A condurre le tre conferenze letterarie sarà il Prof. Alberto Introini, docente di Lingua e Letteratura italiana presso l’Istituto Elvetico di Lugano, autore del libro “Il mare oltre la siepe – Conoscenza e coraggio in Dante e Leopardi”, fresco di pubblicazione, dopo “Racconti di un giorno e di un anno” e la raccolta di poesie “Una strada”.

Il primo incontro, dal titolo “Ulisse e il coraggio della conoscenza”, è in programma per giovedì 13 marzo alle ore 20.45 nella Sala Consiliare di via Roma 51.

Al centro della serata l’Ulisse di Dante.

Si chiede Alberto Introini nel suo libro: “Per quali motivi la figura e il personaggio di Ulisse affascina scrittori, artisti e gente comune di ogni epoca? Perché ci piace così tanto e ci sta simpatico?”. Sarà proprio questo lo spunto introduttivo dell’incontro di giovedì sera alla ricerca di risposte e approfondimenti che il Prof. Introini cercherà di fornirci passando attraverso gli scritti e le parole di Dante Alighieri.

L’ingresso alla serata è libero e gratuito. Ciascun incontro darà agli studenti delle scuole superiori il diritto di acquisire crediti formativi validi per il proprio percorso scolastico.

«I giovedì del benessere culturale – anticipa l’assessore alla Cultura Sarah Foti – si concluderanno giovedì 12 marzo 2020, con una degustazione di vini in musica in compagnia di Gigi Brozzoni, curatore della ‘Guida Oro – I Vini di Veronelli’, e Michele Guadalupi, studioso e appassionato di strumenti antichi e musiche del periodo rinascimentale barocco, oltre che sensibile ed eclettico chitarrista. Dopo le serate dedicate all’introspezione emozionale e agli incontri di letteratura, il percorso si concluderà con un appuntamento volutamente rivolto ad una diversa ed ulteriore prospettiva di racconto e di narrazione».