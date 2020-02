AmbientiAMOci e i cambiamenti climatici

Annunciato lo scorso anno è appena uscito il quinto volume della collana AmbientiAMOci, dedicato ai cambiamenti climatici.

Ad annunciarlo è Arpa Lombardia, promotrice dell’iniziativa lanciata nel 2016 con i primi 4 volumi: “Nutrire il pianeta”, “Cambiamo l’aria”, “Esploriamo l’acqua” e “Ricicliamo i rifiuti”, pensati per i bambini in età scolare (dai 6 ai 10 anni) e come supporto per l’educazione ambientale nelle scuole primarie grazie alla collaborazione di ARPA Lombardia con Fondazione Lombardia per l’Ambiente e con il patrocinio di Regione Lombardia e dell’Ufficio Scolastico Regionale.

“Studiamo il clima e i cambiamenti climatici” è il titolo dell’ultimo volume appena dato alle stampe e pensato come utile supporto agli insegnanti per affrontare un tema estremamente attuale con un approccio divertente e accattivante curato da esperti nel settore.

A questo link è possibile scaricare il pdf di tutti i 5 volumi.

Per maggiori informazioni o richiederne la copia cartacea scrivere a educazione.ambientale@arpalombardia.it.