I libretti di AmbientiAMOci vanno a ruba

Tutto esaurito per AmbientiAMOci, la collana multimediale di libricini per l’infanzia promossi da Arpa e Regione Lombardia. “Anche nelle ultime settimane abbiamo ricevuto numerose richieste tanto da dover sospendere le prenotazioni, perché le copie a disposizione sono quasi del tutto esaurite” spiega l’azienda in una nota inviata alle famiglie aderenti al progetto. Arpa invita chi non lo avesse ancora fatto, a ritirare presso le sedi territoriali della Regione i libretti già prenotati, telefonando preventivamente alla sede di riferimento, per verificare l’effettiva disponibilità delle copie.

In ogni caso sul sito www.progettoambientiamoci.it è sempre possibile scaricare gratuitamente in formato Pdf, le pagine che compongono i 4 libretti interattivi grazie alla relativa App (pure gratuita).

Alimentazione, Acqua, Aria e Rifiuti i temi dei quattro volumi della collana lanciata nel 2016 e pensata come supporto didattico per l’educazione ambientale dei bambini, ricca di informazioni e illustrazioni capaci di coinvolgere i piccoli lettori.

“Stiamo realizzando il 5° libretto, dedicato ai cambiamenti climatici – annunciano dall’Azienda regionale per la protezione ambientale – solo successivamente provvederemo anche alla ristampa di nuove copie della collana”.

Per maggiori informazioni scrivere a educazione.ambientale@arpalombardia.it.