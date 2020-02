Il Carnevale di declina in arte e creatività quando approda tra i libri della Biblioteca Civica “Luigi Majno” che propone a tutti i bambini (e ai loro genitori un pomeriggio speciale a base di letture animate e laboratori.

L’appuntamento è per sabato 22 febbraio alle ore 15 con Giulia Lupi e il suo “Arlecchino in biblioteca”

L’animatrice proporrà ai piccoli partecipanti una serie di letture selezionate a tema prima di proporre un laboratorio creativo per creare travestimenti originali.

L’attività è rivolta a bambini in età scolare, dai 6 ai 10 anni, accompagnati da un adulto.

La Biblioteca civica “Luigi Majno” di Gallarate è in piazza San Lorenzo 5.

Partecipazione gratuita con prenotazione contattando la biblioteca al numero 0331 795364.