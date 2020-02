Banco Bpm Sport Management, a Savona l’ultima di andata

Ripreso il campionato con una bella vittoria, per il Banco Bpm Sport Management è in programma l’ultima giornata del girone di andata. I Mastini saranno impegnati domani – sabato 8 febbraio ore 18.00 – a Savona contro la Rari Nantes.

Per mantenere il terzo posto in classifica ai ragazzi di coach Marco Baldineti servirà la vittoria per non farsi superare dall’Ortigia Siracusa, quarta a un punto di distanza dai bustocchi; Brescia, seconda, è a +2 dal Banco BPM Sport Management e domani giocherà in casa contro Trieste.

La Rari Nantes Savona è una delle realtà con più tradizione nel panorama della pallanuoto nazionale essendo stata fondata nel 1949. In bacheca vanta 3 Scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Coppe Len. In questo campionato è al sesto posto con 16 punti.

A presentare la gara di domani per il Banco Bpm è coach Baldineti: «Andremo a incontrare una squadra affamata e che è in cerca di punti. Savona è sicuramente una buona formazione e quindi sarà una partita veramente difficile per noi visto anche il fatto che il loro è un campo ostico sul quale vincere. Noi ovviamente però avremo l’obiettivo di portare a casa i 3 punti, non sarà facile ma ci proveremo».