Il Banco Bpm Sport Management scivola a Savona

Termina con una sconfitta il girone di andata del Banco Bpm Sport Management. Uno scivolone inaspettato per i Mastini che cede a Savona contro la Rari Nantes 9-7. (Foto Simone Squarzanti)

Qualche problema fisico per i ragazzi di coach Baldineti con Luca Damonte indisponibile, Ravina con la febbre e Bruni con un problema alla mano.

Ai bustocchi non bastano i tre gol firmati da Vincenzo Dolce. Busto Arsizio chiude al quarto posto la prima parte di stagione, superata da Ortigia in classifica mentre la palma di campione d’inverno va alla Pro Recco.

La gara resta equilibrata a lungo e a metà partita il parziale è 5-5. Nella seconda parte di gara però i savonesi si prendono subito il vantaggio di due gol che riescono a mantenere fino al traguardo.

Amaro il commento dell’allenatore del Banco Bpm Marco Baldineti: «C’è da dire che nonostante tutto e nonostante il fatto che la squadra non fosse al 100%, ma che fossimo molto rimaneggiati abbiamo fatto la nostra partita. Certo giocare così non è facile e anche i ragazzi che sono andati in vasca nonostante l’influenza non potevano dare il massimo, ma a loro dico grazie per l’impegno messo oggi. Andiamo comunque avanti con fiducia, non cambia niente peccato soltanto che tutti i problemi fisici siano venuti fuori contemporaneamente».