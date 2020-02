Betty Colombo in Frera con “Vado via!”

Sabato 8 febbraio alle ore 16.30 l’attrice e narratrice varesina Betty Colombo sarà in Biblioteca Frera con una coinvolgente lettura animata del suo primo libro: “Vado via!”, illustrato da Paloma Canonica (Bohem editore).

Un racconto ricco di fantasia, anche se ispirato a una storia verissima in cui tutti, bambini di oggi e di ieri possono riconoscersi, racconta in rima la voglia di libertà, la rabbia e ricerca di comprensione di una bambina che, come tutti i piccolini, sente forte il desiderio di essere ascoltata e di scegliere per sé ma anche quello di sentirsi amata e accolta dai genitori.

Ingresso libero e gratuito.

La biblioteca Frera è in via Zara 37, a Tradate.