17Venerdì 7 febbraio a partire dalle ore 9.30 presso la sede di Gallarate dell’Unione degli industriali si terrà il convegno dal titolo “Il business plan a portata di mano, uno strumento per la crescita delle imprese”. Il business plan serve a migliorare l’immagine dell’impresa verso gli stakeholder (banche, finanziatori, clienti e fornitori), accrescere le capacità gestionali e manageriali interne e offrire un supporto alle imprese nel processo di adeguamento alle novità normative in tema di organizzazione. Tutti questi obiettivi potranno essere raggiunti anche grazie ad un nuovo software, realizzato in collaborazione con Kpmg, che verrà messo a disposizione gratuitamente a tutte le imprese associate all’Unione degli Industriali della Provincia di Varese e che verrà distribuito su chiavetta USB ai partecipanti all’evento.

Il software permetterà di elaborare un business plan pluriennale con l’indicazione prospettica dei flussi finanziari per una corretta pianificazione della finanza aziendale e la definizione delle strategie d’impresa.

PROGRAMMA

9.30 Registrazione partecipanti

9.45 Apertura lavori

Roberto Grassi, presidente dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese

Ivan Spertini, partner Kpmg.

Presentazione del software per la predisposizione del Business Plan con esempi pratici

Marco Crespi, Unione degli Industriali della Provincia di Varese, Coordinatore del Progetto

Dario Arban, Partner Kpmg Advisory

Maria Grazia Capelli, Manager Kpmg Advisory

11.00 Domande e approfondimenti

11.30 Chiusura Lavori e Aperitivo

La partecipazione, così come il software, sono gratuiti.