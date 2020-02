Carnevale 2020: gli eventi in programma a Limbiate

Il Carnevale Limbiatese giunge alla sua 38esima edizione: la festa in maschera sarà celebrata con un evento organizzato dall’amministrazione comunale di Limbiate, in collaborazione con il Comitato Genitori degli Istituti Comprensivi Pace, Leonardo Da Vinci e Fratelli Cervi, il Magic Park Limbiate, il Circolo Fotografico Limbiatese e l’Associazione Artigiani di Limbiate.

Il Carnevale 2020 sarà festeggiato domenica 23 febbraio in piazza Tobagi, a partire dalle ore 14.30, con tante iniziative e sorprese in serbo per bambini e famiglie: ciccio pasticcio show, baby disco, circo in piazza, clown, intrattenimento per grandi e piccoli e la sfilata in maschera per il centro città con la banda musicale “Corinna Bruni”.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata, con lo stesso programma, a sabato 29 febbraio.