Cinghiale finisce nella trappola dei bracconieri, lo libera la polizia

In una zona confinante con la Riserva della Palude Brabbia, la Polizia Ittico Venatoria della Provincia di Varese ha liberato un cinghiale vivo rimasto intrappolato in un laccio in acciaio posizionato, in maniera idonea alla cattura di cinghiali, da un bracconiere.

Essendo un animale di grandi dimensioni, è stato necessario anche l’intervento del servizio veterinario dell’ats che con la sedazione ha consentito la sua liberazione dal laccio.

Il consigliere provinciale incaricato Albero Barcaro dichiara: «In questo periodo, anche con la carenza organica del settore ittico venatorio, gli agenti svolgono lodevolmente i compiti impartiti. Un saluto al commissario Piatti che da domani andrà in pensione, sono sicuro che il personale rimasto riuscirà a proseguire nel migliore dei modi gli insegnamenti ricevuti. Il 14 febbraio scadrà la mobilità pubblicata dalla Provincia per la ricerca dei 4 agenti mancanti, sono sicuro che i nuovi innesti contribuiranno a migliorare ulteriormente il servizio».