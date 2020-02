Coppia di Marnate col lavoro ma senza casa: “In mezzo ad una strada con due figli”

Per il momento Valerio e la sua famiglia (moglie e figli di 10 e 6 anni) hanno ottenuto la possibilità di dormire in albergo per qualche giorno ma il problema rimane aperto: «Ieri (mecoledì) è stato eseguito lo sfratto e, nonostante io abbia un lavoro e mia moglie anche, nessuno ci vuole dare un appartamento in affitto. Siamo disperati».

Lui ha 33 anni, un passato di lavori saltuari con il papà che è morto da poco, oggi lavora ma con un contratto a tempo determinato mentre la moglie ne ha uno part time e la famiglia usufruisce del reddito di Cittadinanza: «Da mesi cerchiamo casa ma nessuno vuole darcela – racconta – il Comune ci aiuta solo se ne troviamo una ma sembra impossibile. Abbiamo provato a proporre al proprietario di casa di rientrare con gli affitti arretrati, ora che ho un lavoro, ma non ha voluto sentire ragioni».

Il Comune di Marnate conosce bene il caso di questa famiglia e da tempo la segue. Il sindaco Elisabetta Galli spiega: «Entrambi sapevano che questo momento sarebbe arrivato e da tempo li stiamo sollecitando a trovare una nuova casa. Solo così potremo aiutarli anticipando alcune mensilità di affitto – spiega il sindaco -. Non so quanto e come abbiano cercato casa ma faccio appello a chi ha immobili sfitti per aiutarli. Nel frattempo abbiamo dato la possibilità alla famiglia di dormire in albergo e se, entro breve, non ci saranno novità offriremo alla mamma e ai bambini la possibilità di stare in una casa famiglia».

Sulla possibilità di ottenere un alloggio popolare il primo cittadino spiega: «Non sappiamo se hanno fatto domanda per la casa popolare all’Azienda del Medio Olona che gestisce gli alloggi popolari dei comuni da Fagnano Olona a Marnate – aggiunge -. Noi li abbiamo indirizzati lì ma non si sa se hanno effettivamente presentato domanda».

Nel caso qualcuno avesse intenzione di aiutare questa famiglia può scrivere a orlando.mastrillo@varesenews.it per ottenere i dati personali della coppia e contattarli per offrire loro una soluzione abitativa.