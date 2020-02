Coronavirus: chiusi biblioteca e musei a Busto

Anche la biblioteca e i musei di Busto Arsizio saranno chiusi come indicato da Regione Lombardia per limitare la diffusione del Coronavirus. Per questo motivo l’amministrazione ha deciso di sospendere anche le attività in programma al Museo del tessile e a Palazzo Cicogna. Lo fa sapere l’assessore alla cultura Manuela Maffioli.

La notizia è arrivata nel corso dei festeggiamenti di Carnevale, quando il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli ha consegnato le chiavi della città al “Tarlisu” e alla “Bumbasina”.

«Purtroppo – commenta Antonelli – oggi non possiamo festeggiare il Carnevale come avremmo voluto. Organizzeremo la sfilata dei carri tra qualche mese per valorizzare il grande impegno delle associazioni. L’importante oggi è uscire da questa emergenza e non allarmarsi. Non ascoltiamo i social, ma i comunicati ufficiali».