In difficoltà durante la ciaspolata, salvati dai vigili del fuoco varesini

Si erano incamminati questo pomeriggio, giovedì, lungo un sentiero in direzione del rifugio Dordona nei pressi di Foppolo, in provincia di Bergamo: ma si sono persi e hanno chiamato il 112.

Le squadre di soccorso si sono messe subito all’opera da terra e in concomitanza veniva allertato anche il gruppo volo dei vigili del fuoco di Vasrese che da Malpensa ha fatto levare in volo il Drago 80, uno degli elicotteri di stanza nel Varesotto che spesso interviene fuori provincia per operazioni di soccorso.

Lo racconta Bergamonews nel servizio che spiega le modalità di intervento. Alla fine il gruppo di quattro ragazzi è stato avvistato e la comitiva raggiunta da terra e riportata in salvo