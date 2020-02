Entro il 2020 nuovi lavori al porticciolo

Sono diversi i lavori che verranno effettuati al porticciolo di Porto Valtravaglia e che potrebbero partire entro la fine dell’anno 2020. Si tratta per lo più di lavori di manutenzione straordinaria per rendere il porto più sicuro, oltre alla realizzazione di un porto galleggiante. Il bellissimo affaccio sul lungolago infatti, ha bisogno di interventi di consolidamento delle strutture.

L’autorità di Bacino Lacuale sta lavorando al progetto che verrà finanziato per metà dall’Autorità di bacino che inoltrerà la richiesta di co-finanziamento a Regione Lombardia per coprire il resto dei costi. L’amministrazione comunale inoltre, ha chiesto l’intervento per il consolidamento del muro del lungolago, a fronte dell’attracco dei battelli della Navigazione pubblica di linea. Il progetto è in lavorazione, non è ancora stato approvato ma potrebbe essere finanziato per metà dall’Amministrazione comunale e per metà da Regione Lombardia.

Tra gli interventi sulla sponda del Verbano inoltre, resta l’ipotesi di realizzare un piccolo parco giochi d’acqua sulla spiaggia di Porto Valtravaglia, quella a un centinaio di metri da Piazza Imbarcadero. Un’idea dell’amministrazione comunale per lo spazio più attrattivo per turisti e cittadini.