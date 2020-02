Un piccolo parco giochi d’acqua sulla spiaggia

Al momento è solo un’idea ma per la prossima estate la spiaggia comunale di Porto Valtravaglia potrebbe cambiare volto. A un centinaio di metri da piazza Imbarcadero, lo spazio pubblico che d’estate è molto frequentato dai cittadini del paese, potrebbe ospitare anche un piccolo parco giochi d’acqua.

Il progetto non è ancora stato realizzato ma il sindaco Ermes Colombaroli spiega che i lavori della struttura potrebbero essere terminati entro la prossima estate: «Dobbiamo ancora fare una stima dei costi e mettere il progetto su carta, ma ci piacerebbe rendere la spiaggia più attrattiva per le famiglie e i turisti. La piccola piscina con l’installazione di giochi acquatici occuperebbe un terzo dello spazio. Inoltre, ci piacerebbe posizionare una piattaforma galleggiante per i tuffi».

Il Sindaco spiega che il progetto rientra in una politica più ampia di rilancio del turismo, con l’idea di offrire più servizi ai cittadini e ai turisti che d’estate si trovano sulla sponda magra del Lago Maggiore. «Più attenzione e pulizia per tutte le nostre spiagge e maggiori informazioni», racconta. Nei mesi scorsi inoltre, l’amministrazione comunale ha posizionato un totem informativo in piazza Imbarcadero e una mappa con l’indicazione dei sentieri naturalistici del comune. Inoltre, grazie alla collaborazione del Gruppo della Montagna sono stati posizionati sui sentieri centinai di cartelli per indicare i percorsi.