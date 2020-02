Finite le cure, Lorenzo può festeggiare insieme ai suoi amici

Un pomeriggio di gioia, felicità e speranza. È quello che hanno vissuto a Casciago i compagni di squadra, ma soprattutto gli amici, del piccolo Lorenzo Trupia.

Dopo due anni di battaglie, di cure, di dita incrociate e di paura, Lorenzo, classe 2011, ha terminato le terapie a cui è stato sottoposto per sconfiggere la leucemia.

Fatti i debiti scongiuri e tenendo l’attenzione comunque ancora alta, domenica pomeriggio (9 febbraio) al campo sportivo di Casciago Lorenzo ha voluto “festeggiare” insieme ai suoi compagni di squadra della Casmo, che in questi mesi lo hanno aspettato, incoraggiato e supportato, per quello che hanno potuto.

La felicità di vedere il loro amico tornare in campo (a settembre ha avuto il via libera dai medici, con calma e senza esagerare) è stata immensa, sotto gli occhi inevitabilmente inumiditi di papà Giuseppe e mamma Luisa. Ora Lorenzo può riprendere la sua vita, grazie all’attenzione e alla professionalità dei medici che lo hanno curato, delle associazioni che hanno coccolato e rassicurato la famiglia, ma soprattutto alla forza di un piccolo guerriero che non si è arreso nemmeno per un minuto, sempre col pallone tra i piedi e con la voglia di tornare a correre e dribblare insieme ai suoi baby compagni di squadra.