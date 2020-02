Garage porta attrezzi in fiamme

Intervento dei Vigili del Fuoco di Laveno Mombello e Ispra a Sangiano, in Via Vittorio Veneto, dove questo pomeriggio, mercoledì 26 febbraio, è andato a fuoco un garage. Il box metallico, utilizzato come porta attrezzi ha presto fuoco per cause ancora da capire. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e bonificare e mettere in sicurezza l’area. Non si registrano danni ad altre cose o persone.